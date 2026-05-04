Concerts à Blénod Soirées estivales Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Concerts à Blénod Soirées estivales

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Une belle soirée d’été vous attend !

Musique, convivialité et ambiance détendue seront au rendez-vous pour profiter ensemble des soirées de juillet et d’août.

Venez partager un moment agréable en famille, entre amis ou entre voisins !

GratuitTout public

0 .

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A beautiful summer evening awaits you!

Music, conviviality and a relaxed atmosphere will be the order of the day as you enjoy the evenings of July and August together.

Come and share a pleasant moment with family, friends or neighbors!

Free

L’événement Concerts à Blénod Soirées estivales Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON