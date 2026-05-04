Concerts à Blénod Soirées estivales Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Concerts à Blénod Soirées estivales Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson vendredi 3 juillet 2026.
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Concerts à Blénod Soirées estivales
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28
Une belle soirée d’été vous attend !
Musique, convivialité et ambiance détendue seront au rendez-vous pour profiter ensemble des soirées de juillet et d’août.
Venez partager un moment agréable en famille, entre amis ou entre voisins !
GratuitTout public
0 .
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00
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English :
A beautiful summer evening awaits you!
Music, conviviality and a relaxed atmosphere will be the order of the day as you enjoy the evenings of July and August together.
Come and share a pleasant moment with family, friends or neighbors!
Free
L’événement Concerts à Blénod Soirées estivales Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON
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