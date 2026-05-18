Représentations de l’atelier théâtre de la médiathèque Rue Hamelin Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Représentations de l’atelier théâtre de la médiathèque Rue Hamelin Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson jeudi 11 juin 2026.
Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Représentations de l’atelier théâtre de la médiathèque Rue Hamelin
Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Après une année de rencontres hebdomadaires, les membres de l’atelier théâtre nous proposent deux représentations de leur travail annuel… Venez nombreux !
– Au centre culturel Pablo Picasso, le jeudi 11 juin à 20h
– A l’espace Saint Laurent, le vendredi 12 juin à 20h
Gratuit Entrée libreTout public
0 .
Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09
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English :
After a year of weekly meetings, the members of the theater workshop are offering us two performances of their annual work… Come one, come all!
– Center culturel Pablo Picasso, Thursday June 11 at 8pm
– Espace Saint Laurent, Friday June 12, 8pm
Free admission ? Free admission
L’événement Représentations de l’atelier théâtre de la médiathèque Rue Hamelin Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PONT A MOUSSON
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