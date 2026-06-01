Spectacle Olo Un regard sur l’enfance Espace Culture et Loisirs Badonviller

Badonviller

Spectacle Olo Un regard sur l’enfance

Espace Culture et Loisirs 4B Rue du Maréchal Foch Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 17:40:00

Date(s) :

2026-06-12

La Compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse propose ce spectacle de théâtre visuel avec marionnette et gribouillis indociles. Pour les enfants à partir de 12 mois accompagnés de leurs parents. Privilégier une tenue adaptée à la peinture pouvant être salie.

Gratuit. Places limitées. Inscriptions au 03 83 71 45 84 ou par mail à charlotte.benard@ccvp.frEnfants

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Espace Culture et Loisirs 4B Rue du Maréchal Foch Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 45 84 charlotte.benard@ccvp.fr

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English :

The Compagnie Le Bruit de l’herbe qui pousse presents this visual theater show with puppets and indecisive scribbles. For children aged 12 months and over, accompanied by their parents. Please wear appropriate clothing as the paint can get dirty.

Free admission. Places limited. To register, call 03 83 71 45 84 or e-mail charlotte.benard@ccvp.fr

L’événement Spectacle Olo Un regard sur l’enfance Badonviller a été mis à jour le 2026-06-04 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS