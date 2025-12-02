Festival de Froville Une vénitienne à Paris Prieuré de Froville Froville

Festival de Froville Une vénitienne à Paris

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Étoile montante du chant baroque, William Shelton fait rayonner une voix d’une rare clarté, à la fois lumineuse et profonde, où la pureté du timbre se mêle à une intensité expressive saisissante. Interprète passionné de Bach et de Haendel, il se produit aux côtés des plus grands ensembles Pygmalion, Le Poème Harmonique, Vox Luminis, Les Ambassadeurs, Gli Angeli ou La Cetra Barockorchester Basel. Sous sa voix, chaque note devient un espace de lumière — un souffle où la ferveur, la douceur et l’éclat se rejoignent.Tout public

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 47 00 11 82 prieure.froville@wanadoo.fr

A rising star of Baroque singing, William Shelton radiates a voice of rare clarity, at once luminous and profound, where purity of tone blends with striking expressive intensity. A passionate interpreter of Bach and Handel, he performs with the greatest ensembles: Pygmalion, Le Poème Harmonique, Vox Luminis, Les Ambassadeurs, Gli Angeli and La Cetra Barockorchester Basel. Under his voice, every note becomes a space of light? a breath where fervor, gentleness and brilliance come together.

