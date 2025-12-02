Festival de Froville Le cœur et la raison Prieuré de Froville Froville

Festival de Froville Le cœur et la raison

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

2026-06-20

Composé de trois jeunes sopranos talentueuses, l’ensemble La Néréide se plonge avec délectation dans les madrigaux virtuoses de l’italien Luzzasco Luzzaschi, inventés pour les célèbres Dames de Ferrare à la fin du XVIe siècle. 1580, cour du duc Alfonso II de Ferrare en Italie trois chanteuses professionnelles de l’entourage de la nouvelle épouse ducale forment le concerto delle donne. Leur don averti, la beauté de leurs voix et leur technique musicale admirable deviendront légendaires et serviront de sources d’inspiration à de nombreux artistes de l’époque.Tout public

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 47 00 11 82 contact@festivaldefroville.com

English :

Composed of three talented young sopranos, the ensemble La Néréide plunges with delight into the virtuoso madrigals by Italian Luzzasco Luzzaschi, invented for the famous Dames de Ferrare at the end of the 16th century. 1580, court of Duke Alfonso II of Ferrara, Italy: three professional singers from the entourage of the duke?s new wife form the concerto delle donne. Their skill, the beauty of their voices and their admirable musical technique were to become legendary, serving as a source of inspiration for many artists of the time.

