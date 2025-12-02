Festival de Froville Pureté Prieuré de Froville Froville

Festival de Froville Pureté

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13

¿Ce concert met en lumière trois grands compositeurs français: Maurice Duruflé, Francis Poulenc et Olivier Messiaen. Tous partagent un même fil conducteur le chant grégorien, dont la simplicité donne naissance à une polyphonie riche, lumineuse et surprenante. Construit autour de la Messe en sol majeur de Francis Poulenc, ce programme nous plonge dans un univers d’une pureté saisissante, fait d’humilité, de clarté et d’émotion directe. Poulenc, Messiaen et Duruflé y révèlent tout l’art de la musique chorale française sensible, sincère et profondément humaine. La spatialisation des voix transforme le concert en une véritable expérience immersive les chanteurs entourent le public, le son circule, se déplace, se mêle à l’espace du lieu. Une façon de redécouvrir ces œuvres sous un angle vivant et sensoriel — comme si la musique elle-même respirait autour de nous.Tout public

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 47 00 11 82 contact@festivaldefroville.com

English :

¿This concert highlights three great French composers: Maurice Duruflé, Francis Poulenc and Olivier Messiaen. All share a common thread: Gregorian chant, whose simplicity gives rise to rich, luminous and surprising polyphony. Built around Francis Poulenc?s Messe en sol majeur, this program plunges us into a world of striking purity, humility, clarity and direct emotion. Poulenc, Messiaen and Duruflé reveal all the art of French choral music: sensitive, sincere and profoundly human. The spatialization of the voices transforms the concert into a truly immersive experience: the singers surround the audience, the sound circulates, moves and blends into the space of the venue. It’s a way of rediscovering these works from a living, sensory angle? as if the music itself were breathing around us.

