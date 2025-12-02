Festival de Froville Une nuit en Flandres Prieuré de Froville Froville

Festival de Froville Une nuit en Flandres

Après Venise, Londres et Naples, l’Ensemble Pulcinella poursuit son grand voyage musical et pose ses valises dans les anciens Pays-Bas méridionaux. Là, au cœur d’un territoire où se croisent les influences italiennes, germaniques et françaises, surgissent trois figures flamandes essentielles Van Helmont, Fiocco et Dall’Abaco. Ce programme fait résonner toute la vitalité de cette région carrefour. Les Caprices pour violoncelle seul de Dall’Abaco, véritables bijoux proches de l’univers des Fantaisies de Telemann y répondent aux sublimes Lamentations de Fiocco (Bruxelles, 1733), où chaque lettre hébraïque semble être sculptée par la voix avec une ferveur et une expressivité profondément italiennes. Des pages rares et lumineuses de Van Helmont complètent ce portrait musical saisissant.Tout public

After Venice, London and Naples, Ensemble Pulcinella continues its great musical journey, settling in the former Southern Netherlands. There, in the heart of a territory where Italian, Germanic and French influences meet, three essential Flemish figures emerge: Van Helmont, Fiocco and Dall?Abaco. This program resonates with all the vitality of this crossroads region. Dall Abaco?s Caprices for solo cello, veritable jewels close to the world of Telemann?s Fantaisies, meet the sublime Lamentations by Fiocco (Brussels, 1733), where each Hebrew letter seems to be sculpted by the voice with a profoundly Italian fervor and expressiveness. Rare, luminous pages by Van Helmont complete this striking musical portrait.

