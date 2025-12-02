Festival de Froville Musique sacrée vénézuélienne instrumentale Prieuré de Froville Froville

Festival de Froville Musique sacrée vénézuélienne instrumentale

Le Guayoyo Project propose un voyage à travers la ferveur et la beauté du répertoire sacré vénézuélien. Deux univers s’y rencontrent la Misa Criolla Vénézuélienne de Luis Eduardo Galián, empreinte de tradition et de vitalité populaire, et une sélection d’aguinaldos recueillis par Vicente Emilio Sojo, joyaux du patrimoine musical des fêtes de Noël. Dans cette interprétation inédite, les voix cèdent la place aux instruments, qui deviennent porteurs du souffle et de la spiritualité de ces œuvres. Par cette lecture nouvelle, le quatuor révèle toute la richesse sonore et émotionnelle d’une musique où la foi se mêle à la terre, et où chaque note semble prière.Tout public

The Guayoyo Project takes us on a journey through the fervor and beauty of Venezuela?s sacred repertoire. Two worlds meet: Luis Eduardo Galián?s Venezuelan Misa Criolla, imbued with tradition and popular vitality, and a selection of aguinaldos collected by Vicente Emilio Sojo, jewels in the musical heritage of the Christmas season. In this new interpretation, the voices give way to the instruments, which become the bearers of the breath and spirituality of these works. In this new reading, the quartet reveals all the sonic and emotional richness of a music where faith mingles with the earth, and where every note seems like a prayer.

