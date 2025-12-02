Festival de Froville Baroque playground Prieuré de Froville Froville

Festival de Froville Baroque playground

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Et si la musique baroque n’avait jamais été classique ? Avec Baroque Playground, quatre musiciens venus d’univers lointains et pourtant étrangement compatibles, rappellent une évidence souvent oubliée le baroque était une musique libre, inventive, improvisée, bien plus proche du jazz que d’une partition figée. Voix, clavecin, piano et contrebasse se retrouvent ici sur un véritable terrain de jeu où tous les coups sont permis.

Rameau groove. Haendel swing. Chaque pièce devient un instant imprévisible, une conversation entre surprise et connivence, un espace où les siècles ne se succèdent pas mais se répondent. Le baroque ne revient pas il recommence. Création jeune public pour le Festival de Froville.Tout public

.

Prieuré de Froville 17 Rue Principale Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 47 00 11 82 contact@festivaldefroville.com

English :

What if Baroque music had never been classical? With Baroque Playground, four musicians from distant yet strangely compatible worlds recall an often-forgotten fact: Baroque music was free, inventive and improvisatory, much closer to jazz than to a fixed score. Voices, harpsichord, piano and double bass come together here on a veritable playground where anything goes.

Rameau grooves. Handel swing. Each piece becomes an unpredictable moment, a conversation between surprise and connivance, a space where centuries don’t follow one another but respond to one another. Baroque doesn’t come back: it starts again. Created for young audiences at the Festival de Froville.

