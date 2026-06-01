10 ans de nature dans le Vallon de l’Allondon, Autre lieu, Genève

10 ans de nature dans le Vallon de l’Allondon Samedi 6 juin, 10h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Au cœur du Vallon de l’Allondon, Faune Genève, Eveil en forêt et le Centre Nature du Vallon de l’Allondon de Pro Natura Genève vous invitent à célébrer leurs 10 ans. Venez fêter ces anniversaires avec nous en famille ou entre amis !

Au programme:

Rallye nature, de 10h à 17h30 : 6 postes aux abords du Centre Nature pour découvrir les secrets de la nature foisonnante du Vallon de l’Allondon !

Visites guidées thématiques

BioBlitz, de 10h à 22h : Inventaire éclair de la biodiversité et découverte des sciences participatives

Animations pour la petite enfance, de 10h à 16h : Jeux libres, explorations, moments créatifs et découvertes en plein air

Gratuit, enfants accompagnés uniquement.

Buvette dans le Centre Nature du Vallon de l’Allondon et stand de crêpes en collaboration avec Crêpes Family.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.pronatura-ge.ch/fr/10-ans-de-nature-dans-le-vallon-de-lallondon »}]

Trois anniversaires se rejoignent dans le Vallon de l’Allondon !

Pro Natura Genève