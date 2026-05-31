MEG x ADEM | L’Enveillée : une veillée autour des archives sonores, MEG, Genève

MEG x ADEM | L’Enveillée : une veillée autour des archives sonores Samedi 27 juin, 21h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

MEG X ADEM

L’ENVEILLÉE

Une veillée in situ

Lors d’une résidence au MEG en décembre 2023, l’équipe artistique du projet L’Enveillée s’est immergée dans les AIMP (Archives Internationales de Musique Populaire) à l’écoute de chants du monde entier dédiés aux rites funéraires. En juin 2026, elle revient présenter une veillée spécialement créée pour le MEG.

L’équipe artistique de L’Enveillée propose une soirée inédite au sein de l’exposition permanente du MEG. Des chants de veillées, de lamentations et de funérailles de tous les continents résonnent entre les vitrines de l’exposition, créant une circulation entre ces témoins visuels et sonores de l’admirable richesse des objets. Les artistes tissent avec eux un dialogue vocal, du chant au poème, nourri de leur propre cheminement et de leur méditation sur le mourir et les rites qui l’entourent.

Une soirée pour se laisser traverser par la nécessité du chant et de la poésie aux moments charnières de la vie, qui a existé en tant de lieux, et que l’on interroge aujourd’hui.

Conception : Juliette Kempf

Interprétation : Roxane Palazzotto, Sylvain Manet, Victor Parente, Carole Verhaeghe

Réalisation sonore : Lucas Pizzini

Liste des archives sonores à venir

Production : Le Désert en Ville, Musée d’ethnographie de Genève, ADEM – Ateliers d’ethnomusicologie de Genève

Gratuit – inscription recommandée auprès de Maria-Sophie Boizard : contact@ledesertenville.com

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « email », « value »: « contact@ledesertenville.com »}] [{« link »: « mailto:contact@ledesertenville.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Veillée pour découvrir une performance autour d’une sélection d’archives sonores, suite au spectacle L’Enveillée. Proposée par Le Désert en Ville. Salle d’exposition permanente. 27 juin à 21h.

© Franco Pinna