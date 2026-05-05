Le monde fascinant des insectes, Parc Navazza-Oltramare, Genève

Le monde fascinant des insectes 2 et 12 juin Parc Navazza-Oltramare

CHF 15.00 (AVS/AI), CHF 20.00 (tout public)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

L’association Cycle de Vie, basée à Lancy, organise des sorties nature ouvertes à un large public, mais spécialement adaptées aux aîné.es et aux personnes à mobilité réduite. Ces sorties sont préparées et guidées par David McCrae, biologiste professionnel et membre fondateur de l’association.

La sortie « Le monde fascinant des insectes » nous donnera l’occasion de faire connaissance avec ces animaux présents sur terre depuis 400 millions d’années! Nous parlerons des raisons de leur succès et des menaces qui pèsent sur leur survie.

La balade, d’une durée de 2 heures et longue de 1 à 2 kilomètres, se déroulera sur les coteaux, autour de l’étang et dans les prairies fleuries du parc Navazza-Oltramare.

Plus d’information sur notre site: https://association-cycledevie.ch/

Parc Navazza-Oltramare Chemin de la Colline 2 1212 Lancy Genève 1213 Grand-Lancy Genève [{« type »: « phone », « value »: « 0774550846 »}, {« type »: « email », « value »: « ass.cycledevie@gmail.com »}] [{« link »: « https://association-cycledevie.ch/ »}]

L’association Cycle de Vie organise deux sorties nature adaptées aux aîné-es sur le thème des insectes.

David McCrae