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Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève

Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève

Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève lundi 1 juin 2026.

Lieu : MEG

Adresse : Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

Ville : 1200 Genève

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Tarif : CHF 0.-

Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme Lundi 1 juin, 14h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00

Respirer
Partager
Se renforcer

Vous vivez régulièrement des situations de racisme ?
Ça vous pèse? Vous met en colère? Vous décourage ?
Vous êtes conscient.e des conséquences du racisme sur votre santé ?

Lors d’une visite des collections coloniales/décoloniales du Musée d’Ethnographie de Genève, LIKAMBOTE propose un espace sécurisant, accueillant et bienveillant.

C’est quoi LIKAMBOTE ?
Un programme inédit d’actions thérapeutiques en milieu muséal, où chaque participant·e pourra :
– Faire l’expérience d’un lieu permettant l’écoute et le respect de soi,
– Partager ses vécus et ses points de vue en sachant qu’ils seront entendus et valorisés,
– Affirmer et renforcer sa position dans une société majoritairement blanche,
– Être conscient.e de sa capacité à décider et à agir à partir de soi-même

Animation:
Patricia Oguey, thérapeute
Ana Luisa Castillo, médiatrice culturelle

Inscription obligatoire :
Voir lien sur la billetterie. ou par tel 079 773 12 52 ou par mail espacelikambote@gmail.com

Prérequis : compréhension et expression en français.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.patriciaoguey.com/event-details/atelier-therapeutique-pour-des-personnes-vivant-des-situations-de-racisme »}] [{« link »: « mailto:espacelikambote@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Participer à des ateliers destinés aux personnes vivant des situations de racisme. Exposition permanente. Le lundi 1 juin 2026 de 14h à 17h30.

Graphisme: David Vazquez Garzon

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