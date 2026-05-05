Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève
Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève lundi 1 juin 2026.
Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme Lundi 1 juin, 14h00 MEG
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00
Respirer
Partager
Se renforcer
Vous vivez régulièrement des situations de racisme ?
Ça vous pèse? Vous met en colère? Vous décourage ?
Vous êtes conscient.e des conséquences du racisme sur votre santé ?
Lors d’une visite des collections coloniales/décoloniales du Musée d’Ethnographie de Genève, LIKAMBOTE propose un espace sécurisant, accueillant et bienveillant.
C’est quoi LIKAMBOTE ?
Un programme inédit d’actions thérapeutiques en milieu muséal, où chaque participant·e pourra :
– Faire l’expérience d’un lieu permettant l’écoute et le respect de soi,
– Partager ses vécus et ses points de vue en sachant qu’ils seront entendus et valorisés,
– Affirmer et renforcer sa position dans une société majoritairement blanche,
– Être conscient.e de sa capacité à décider et à agir à partir de soi-même
Animation:
Patricia Oguey, thérapeute
Ana Luisa Castillo, médiatrice culturelle
Inscription obligatoire :
Voir lien sur la billetterie. ou par tel 079 773 12 52 ou par mail espacelikambote@gmail.com
Prérequis : compréhension et expression en français.
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.patriciaoguey.com/event-details/atelier-therapeutique-pour-des-personnes-vivant-des-situations-de-racisme »}] [{« link »: « mailto:espacelikambote@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Participer à des ateliers destinés aux personnes vivant des situations de racisme. Exposition permanente. Le lundi 1 juin 2026 de 14h à 17h30.
Graphisme: David Vazquez Garzon
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