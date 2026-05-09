10° Gratiferia avenue de Verdun Lambesc

Lambesc

10° Gratiferia

Samedi 6 juin 2026 de 9h à 17h. avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Ce vide-greniers gratuit vous propose de venir flâner pour trouver un objet du quotidien, un livre, des habits… Amenez ce que vous voulez, repartez avec ce qui vous plaît.

Événement 100 % gratuit, solidaire et écoresponsable.

Dépôt (dons) uniquement le jour-même à la salle Brassens entre 8h et 10h30. .

avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lamjcdelambesc@gmail.com

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English :

This free garage sale invites you to come and browse for an everyday object, a book, some clothes? Bring what you want, leave with what you like.

L’événement 10° Gratiferia Lambesc a été mis à jour le 2026-05-09 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc