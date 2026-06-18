100 ans de Jazz ! Soirées musicales en Val de Seugne Église Saint-Martin Fontaines-d’Ozillac vendredi 28 août 2026.

Fontaines-d’Ozillac

100 ans de Jazz ! Soirées musicales en Val de Seugne

Église Saint-Martin Rue Saint-Laurent Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Avec Vincent Lê Quang, saxophone François Salque, violoncelle Fédia Amice, guitare Baptiste Archimbaud, contrebasse

Programme musical Charlie Parker, Thelonious Monk, Astor Piazzolla et des créations de Vincent Lê Quang.

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Église Saint-Martin Rue Saint-Laurent Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 08 79 association.valdeseugne@gmail.com

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English :

Featuring Vincent L%EA Quang, saxophone François Salque, cello Fédia Amice, guitar Baptiste Archimbaud, double bass

Program: Charlie Parker, Thelonious Monk, Astor Piazzolla, and original compositions by Vincent L%EA Quang.

L’événement 100 ans de Jazz ! Soirées musicales en Val de Seugne Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge