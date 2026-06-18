Trio Haydée Soirées musicales en Val de Seugne Église Saint-Martin Fontaines-d’Ozillac

Fontaines-d’Ozillac

Trio Haydée Soirées musicales en Val de Seugne

Église Saint-Martin Rue Saint-Laurent Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Avec Constance Luzzati, harpe Anastasie Lefebvre de Rieux, flûte Marielou Jacquard, mezzo-soprano

œuvres de Franz Schubert, Edith Piaf, Claude Debussy, Henri Duparc, Maurice Ravel, André Caplet, Camille Saint-Saëns, Tania Leòn,

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Église Saint-Martin Rue Saint-Laurent Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 08 79 association.valdeseugne@gmail.com

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English :

Featuring Constance Luzzati, harp—Anastasie Lefebvre de Rieux, flute—Marielou Jacquard, mezzo-soprano

Works by Franz Schubert, Edith Piaf, Claude Debussy, Henri Duparc, Maurice Ravel, André Caplet, Camille Saint-Saëns, Tania León,

L’événement Trio Haydée Soirées musicales en Val de Seugne Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge