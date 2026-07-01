Informations pratiques

Moncrabeau

100 ans Hommage à John Coltrane et Miles Davis

Ferme de Cauberotte Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:30:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Jazz sous les étoiles à Moncrabeau !

Le samedi 18 juillet 2026, la Ferme de Cauberotte accueillera une soirée exceptionnelle pour célébrer le centenaire de naissance de deux géants du jazz moderne Miles Davis et John Coltrane. Une immersion dans l’héritage de ces artistes qui ont révolutionné le jazz et marqué des générations de musiciens.

Dès 16h30, place à une scène ouverte et une grande jam session musiciens, venez avec vos instruments pour partager ce moment unique (piano, batterie, amplis et micros sur place).

À 21h, deux formations prendront le relais avec Trane Lives Quartet et Avice Plays Davis, pour faire revivre l’univers de Coltrane et Davis à travers standards et créations inspirées de leur œuvre.

Bar et restauration sur place

Camping

Entrée 14 € .

Ferme de Cauberotte Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 75 78 64

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English : 100 ans Hommage à John Coltrane et Miles Davis

L’événement 100 ans Hommage à John Coltrane et Miles Davis Moncrabeau a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de l’Albret