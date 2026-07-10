UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Puissalicon

1000 ans – Joanda en concert, Salle du Peuple, Puissalicon (34), Puissalicon

vendredi 20 novembre 2026 · Salle du Peuple, Puissalicon (34) · Puissalicon

1000 ans – Joanda en concert, Salle du Peuple, Puissalicon (34), Puissalicon

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Salle du Peuple, Puissalicon (34)
Adresse
28 Rue de la Promenade, 34480 Puissalicon, France
Ville
34480 Puissalicon
Département
Hérault

1000 ans – Joanda en concert Vendredi 20 novembre, 18h00 Salle du Peuple, Puissalicon (34) Hérault

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T19:30:00+01:00

JOANDA, spectacle « 1000 ANS »

Un concert d’ondes positives

Sur scène, Joanda et ses musiciens nous embarquent au coeur d’un concert fédérateur, d’une énergie solaire qui fait vibrer toute l’Occitanie.

Le chanteur, directement inspiré par les 1000 ans d’une terre de caractère, est aujourd’hui l’a…

source: 1000 ans – Joanda en concert – AgendaTrad

Salle du Peuple, Puissalicon (34) 28 Rue de la Promenade, 34480 Puissalicon, France Puissalicon 34480 Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-11/1000-ans-joanda-en-concert.q6bh2chr »}]
avec Joanda

À voir aussi à Puissalicon (Hérault)