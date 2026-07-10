1000 ans – Joanda en concert, Salle du Peuple, Puissalicon (34), Puissalicon

Informations pratiques

1000 ans – Joanda en concert Vendredi 20 novembre, 18h00 Salle du Peuple, Puissalicon (34) Hérault

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T19:30:00+01:00

JOANDA, spectacle « 1000 ANS »

Un concert d’ondes positives

Sur scène, Joanda et ses musiciens nous embarquent au coeur d’un concert fédérateur, d’une énergie solaire qui fait vibrer toute l’Occitanie.

Le chanteur, directement inspiré par les 1000 ans d’une terre de caractère, est aujourd’hui l’a…

source: 1000 ans – Joanda en concert – AgendaTrad

Salle du Peuple, Puissalicon (34) 28 Rue de la Promenade, 34480 Puissalicon, France Puissalicon 34480 Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-11/1000-ans-joanda-en-concert.q6bh2chr »}]

avec Joanda