Informations pratiques

Puissalicon

CONCERT GYSLAIN N SLAM

5 Route des Lauriers Puissalicon Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2029-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Trois livres, deux albums, Gyslain.N est un artiste de la parole.Révélé sur les scènes de slam, de chanson et de rap, il s’impose par une présence scénique généreuse récompensée à de nombreuses reprises.Accompagné de trois musiciens, Jean-Michel Warluzelle-basse, Rémy Tchango-clavier et Rémy Kapriélan-batterie, Gyslain.N offre un concert généreux et une véritable proximité avec le public.

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5 Route des Lauriers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 41 14 projetbutterfly34@gmail.com

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English : CONCERT GYSLAIN N SLAM

With three books and two albums to his credit, Gyslain.N is a master of the spoken word.A rising star on the slam, folk, and rap scenes, he has made a name for himself with his charismatic stage presence, which has earned him numerous accolades.Accompanied by three musicians—Jean-Michel Warluzelle on bass, Rémy Tchango on keyboards, and Rémy Kaprielan on drums—Gyslain.N delivers an energetic conce

L’événement CONCERT GYSLAIN N SLAM Puissalicon a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT AVANT-MONTS