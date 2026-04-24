Puissalicon

8 HEURES DE L’HISTOIRE MÉDIÉVALE DE PUISSALICON

Rue de la Barbacane Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le journée du 8 août 2026 s’annonce comme un évènement exceptionnel pour le villege de Puissalicon, pour l’ensemble des villages environnants ainsi que pour la Communauté de Communes Les Avants-Monts. Cette manifestation mettra à l’honneur le Moyen Age à travers des conférences passionnantes et des animations immersives de 14h à 22h au centre du village.

Le journée du 8 août 2026 s’annonce comme un évènement exceptionnel pour le villege de Puissalicon, pour l’ensemble des villages environnants ainsi que pour la Communauté de Communes Les Avants-Monts. Cette manifestation mettra à l’honneur le Moyen Age à travers des conférences passionnantes et des animations immersives de 14h à 22h au centre du village. .

Rue de la Barbacane Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 88 43 75 49 dandlerc@gmail.com

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English :

August 8, 2026 promises to be an exceptional event for the town of Puissalicon, the surrounding villages and the Communauté de Communes Les Avants-Monts. The event will focus on the Middle Ages, with fascinating lectures and immersive entertainment from 2pm to 10pm in the village center.

L’événement 8 HEURES DE L’HISTOIRE MÉDIÉVALE DE PUISSALICON Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT AVANT-MONTS