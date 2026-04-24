8 HEURES DE L’HISTOIRE MÉDIÉVALE DE PUISSALICON Puissalicon
8 HEURES DE L’HISTOIRE MÉDIÉVALE DE PUISSALICON Puissalicon samedi 8 août 2026.
Puissalicon
8 HEURES DE L’HISTOIRE MÉDIÉVALE DE PUISSALICON
Rue de la Barbacane Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le journée du 8 août 2026 s’annonce comme un évènement exceptionnel pour le villege de Puissalicon, pour l’ensemble des villages environnants ainsi que pour la Communauté de Communes Les Avants-Monts. Cette manifestation mettra à l’honneur le Moyen Age à travers des conférences passionnantes et des animations immersives de 14h à 22h au centre du village.
Le journée du 8 août 2026 s’annonce comme un évènement exceptionnel pour le villege de Puissalicon, pour l’ensemble des villages environnants ainsi que pour la Communauté de Communes Les Avants-Monts. Cette manifestation mettra à l’honneur le Moyen Age à travers des conférences passionnantes et des animations immersives de 14h à 22h au centre du village. .
Rue de la Barbacane Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 88 43 75 49 dandlerc@gmail.com
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English :
August 8, 2026 promises to be an exceptional event for the town of Puissalicon, the surrounding villages and the Communauté de Communes Les Avants-Monts. The event will focus on the Middle Ages, with fascinating lectures and immersive entertainment from 2pm to 10pm in the village center.
L’événement 8 HEURES DE L’HISTOIRE MÉDIÉVALE DE PUISSALICON Puissalicon a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT AVANT-MONTS
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