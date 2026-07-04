Informations pratiques

Puissalicon

PUISSALICON RACINES MÉDIÉVALES

Place de la Barbacane Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Club Histoire de France raconte, dans une véritable immersion, le passé médiéval de Puissalicon. Au travers de conférences, de scénettes médiévales théâtralisées, d’une projection de vidéo et de diapositives sur la tapisserie de Bayeux et de petites échoppes d’artisans présentant leurs outils et les savoir-faire de l’époque, les visiteurs pourront mieux connaitre le passé médiéval de village.

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Place de la Barbacane Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 88 43 75 49 dandlerc@gmail.com

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English : PUISSALICON RACINES MÉDIÉVALES

The French History Club offers a truly immersive experience exploring Puissalicon’s medieval past. Through lectures, dramatized medieval skits, a video presentationand slides on the Bayeux Tapestry, as well as small artisan stalls showcasing the tools and craftsmanship of the era, visitors can gain a deeper understanding of the village’s medieval past.

L’événement PUISSALICON RACINES MÉDIÉVALES Puissalicon a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS