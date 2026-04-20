Nébian

1001 ÎLES

Avenue Pasteur Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les enfants de Sinbad se lancent un défi explorer les 1001 îles et retrouver les trésors de leur père, ce grand marin. Depuis tout petits, ils rêvent des animaux exotiques, des gemmes

magnifiques et des lampes magiques qui peuplaient les récits de voyages qu’ils aimaient tant écouter. Votre objectif > construire une île parfaite avec des tuiles rêves !

Les enfants de Sinbad se lancent un défi explorer les 1001 îles et retrouver les trésors de leur père, ce grand marin. Depuis tout petits, ils rêvent des animaux exotiques, des gemmes

magnifiques et des lampes magiques qui peuplaient les récits de voyages qu’ils aimaient tant écouter. Votre objectif > construire une île parfaite avec des tuiles rêves !

À partir de 7 ans

Gratuit, sur inscription .

Avenue Pasteur Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

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English :

Sinbad’s children set themselves a challenge: to explore the 1001 islands and find the treasures of their father, the great sailor. Ever since they were children, they have dreamed of the exotic animals

and the magic lamps they loved to listen to in their travel tales. Your goal > build a perfect island with dream tiles!

L’événement 1001 ÎLES Nébian a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS