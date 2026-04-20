Nébian

L’ATELIER SCIENTIFIQUE GEL (H) AGAR (D)

Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Découvrez ce qu’est un polymère et comment se forme la structure d’un gel. Puis, réalisez des spaghettis et un

Rubik’s cube… comestibles !

Découvrez ce qu’est un polymère et comment se forme la structure d’un gel. Puis, réalisez des spaghettis et un

Rubik’s cube… comestibles !

Dès 6 ans | Durée 1h30

Gratuit, sur inscription.

Animé par Ludivine Garcia des Kurionautes .

Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63

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English :

Find out what a polymer is and how a gel structure is formed. Then make edible spaghetti and a

Rubik?s cube?!

L’événement L’ATELIER SCIENTIFIQUE GEL (H) AGAR (D) Nébian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS