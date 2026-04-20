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L’ATELIER SCIENTIFIQUE GEL (H) AGAR (D) Nébian

L’ATELIER SCIENTIFIQUE GEL (H) AGAR (D) Nébian mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Rue du Professeur Calmette

Ville : 34800 Nébian

Département : Hérault

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Nébian

L’ATELIER SCIENTIFIQUE GEL (H) AGAR (D)

Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Découvrez ce qu’est un polymère et comment se forme la structure d’un gel. Puis, réalisez des spaghettis et un
Rubik’s cube… comestibles !
Découvrez ce qu’est un polymère et comment se forme la structure d’un gel. Puis, réalisez des spaghettis et un
Rubik’s cube… comestibles !

Dès 6 ans | Durée 1h30
Gratuit, sur inscription.
Animé par Ludivine Garcia des Kurionautes   .

Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 

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English :

Find out what a polymer is and how a gel structure is formed. Then make edible spaghetti and a
Rubik?s cube?!

L’événement L’ATELIER SCIENTIFIQUE GEL (H) AGAR (D) Nébian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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