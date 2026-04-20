L’ATELIER SCIENTIFIQUE GEL (H) AGAR (D) Nébian
L’ATELIER SCIENTIFIQUE GEL (H) AGAR (D) Nébian mercredi 10 juin 2026.
Nébian
L’ATELIER SCIENTIFIQUE GEL (H) AGAR (D)
Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Découvrez ce qu’est un polymère et comment se forme la structure d’un gel. Puis, réalisez des spaghettis et un
Rubik’s cube… comestibles !
Découvrez ce qu’est un polymère et comment se forme la structure d’un gel. Puis, réalisez des spaghettis et un
Rubik’s cube… comestibles !
Dès 6 ans | Durée 1h30
Gratuit, sur inscription.
Animé par Ludivine Garcia des Kurionautes .
Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63
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English :
Find out what a polymer is and how a gel structure is formed. Then make edible spaghetti and a
Rubik?s cube?!
L’événement L’ATELIER SCIENTIFIQUE GEL (H) AGAR (D) Nébian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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