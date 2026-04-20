ATELIER D’ÉCRITURE ÊTRE UNE FEMME Nébian
ATELIER D’ÉCRITURE ÊTRE UNE FEMME Nébian samedi 13 juin 2026.
Nébian
ATELIER D’ÉCRITURE ÊTRE UNE FEMME
Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Comment s’épanouir en tant que femme, aujourd’hui ? Quels sont vos rêves, vos luttes, vos désirs ?
Comment s’épanouir en tant que femme, aujourd’hui ? Quels sont vos rêves, vos luttes, vos désirs ?
À travers l’écriture, venez explorer vos expériences, vos histoires, vos forces et vos chemins à parcourir.
Un moment de partage, de réflexion et de créativité autour de ce que signifie être femme dans le monde d’aujourd’hui.
Public Ado/ Adulte.
Gratuit Sur inscription
Animé par Terre Contact (Projet Terre d’égalités) .
Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63
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English :
What does it mean to be a woman today? What are your dreams, your struggles, your desires?
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE ÊTRE UNE FEMME Nébian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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