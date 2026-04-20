Nébian

ATELIER D’ÉCRITURE ÊTRE UNE FEMME

Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Comment s’épanouir en tant que femme, aujourd’hui ? Quels sont vos rêves, vos luttes, vos désirs ?

Comment s’épanouir en tant que femme, aujourd’hui ? Quels sont vos rêves, vos luttes, vos désirs ?

À travers l’écriture, venez explorer vos expériences, vos histoires, vos forces et vos chemins à parcourir.

Un moment de partage, de réflexion et de créativité autour de ce que signifie être femme dans le monde d’aujourd’hui.

Public Ado/ Adulte.

Gratuit Sur inscription

Animé par Terre Contact (Projet Terre d’égalités) .

Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63

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English :

What does it mean to be a woman today? What are your dreams, your struggles, your desires?

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE ÊTRE UNE FEMME Nébian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS