BONJOUR ROUL’CONTACT Nébian
vendredi 11 septembre 2026 · Nébian
Informations pratiques
Nébian
BONJOUR ROUL’CONTACT
Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Pour cette rentrée, venez découvrir ou redécouvrir l’espace de vie sociale itinérant Roul’Contact.
L’occasion d’y retrouver le programme de septembre et de partager toutes les bonnes idées!
A chaque tournée animations diverses, coin jeux libres, point informations, coin café, coin pitchouns…Il y en aura pour tous les goûts!
Ouverts à toustes, tout âge, sans inscription et gratuit! .
Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99 roulcontact@terre-contact.com
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English :
L’événement BONJOUR ROUL’CONTACT Nébian a été mis à jour le 2026-07-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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