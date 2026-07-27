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AGENDA · Nébian

BONJOUR ROUL’CONTACT Nébian

vendredi 11 septembre 2026 · Nébian

BONJOUR ROUL’CONTACT Nébian

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Ville
34800 Nébian
Département
Hérault
Tarif

Nébian

BONJOUR ROUL’CONTACT

Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Pour cette rentrée, venez découvrir ou redécouvrir l’espace de vie sociale itinérant Roul’Contact.
L’occasion d’y retrouver le programme de septembre et de partager toutes les bonnes idées!

A chaque tournée animations diverses, coin jeux libres, point informations, coin café, coin pitchouns…Il y en aura pour tous les goûts!

Ouverts à toustes, tout âge, sans inscription et gratuit!   .

Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99  roulcontact@terre-contact.com

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English :

L’événement BONJOUR ROUL’CONTACT Nébian a été mis à jour le 2026-07-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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