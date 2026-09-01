ATELIER DE THÉÂTRE POUR LES 10 12 ANS Nébian
mercredi 9 septembre 2026 · Nébian
Informations pratiques
Nébian
ATELIER DE THÉÂTRE POUR LES 10 12 ANS
4 Rue Anatole France Nébian Hérault
Tarif : 210 – 210 – 210 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2027-01-06 2027-01-13 2027-01-20 2027-01-27 2027-02-03 2027-02-24 2027-03-03
Un atelier pour les enfants de 10 à 12 ans qui a pour objectif la création d’un espace de plaisir, dans lequel les enfants sont amenés à explorer, à perfectionner ou à acquérir les techniques théâtrales.
Églantine Jouve accompagne les enfants de 10 à 12 ans avec pour objectif d’explorer, de perfectionner ou d’acquérir les techniques théâtrales, de prendre du plaisir dans la composition de personnages et dans l’interprétation d’un texte, et de trouver et perfectionner une forme à partir du travail de l’année.
Ateliers hors vacances scolaires.
L’inscription comprend deux spectacles de la saison, auxquels les enfants assistent avec leurs intervenant.e.s.
Restitutions prévues le samedi 5 juin 2027 à la salle des fêtes de Paulhan. .
4 Rue Anatole France Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29 billetterielesillon@cc-clermontais.fr
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English : ATELIER DE THÉÂTRE POUR LES 10 12 ANS
A workshop for children ages 10–12 designed to create a fun environment where children are encouraged to explore, refine, or learn theatrical techniques.
L’événement ATELIER DE THÉÂTRE POUR LES 10 12 ANS Nébian a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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