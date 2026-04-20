Informations pratiques

Nébian

ATELIER DE THÉÂTRE POUR LES 7 9 ANS

4 Rue Anatole France Nébian Hérault

Tarif : 210 – 210 – 210 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2027-01-06 2027-01-13 2027-01-20 2027-01-27 2027-02-03 2027-02-24 2027-03-03

Un atelier pour les enfants de 7 à 9 ans qui a pour objectif la création d’un espace de plaisir, dans lequel les enfants sont amenés à expérimenter des techniques théâtrales et à improviser.

Natacha Räber et Angélique Grandgirard proposent un atelier pour les enfants de 7 à 9 ans qui a pour objectif la création d’un espace de plaisir, dans lequel les enfants sont amenés à se surprendre, à se regarder différemment. Il permet l’expérimentation des techniques théâtrales à partir d’improvisations ou de textes.

Ateliers hors vacances scolaires.

L’inscription comprend deux spectacles de la saison, auxquels les enfants assistent avec leurs intervenant.e.s.

Restitutions prévues le samedi 5 juin 2027 à la salle des fêtes de Paulhan. .

4 Rue Anatole France Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29 billetterielesillon@cc-clermontais.fr

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English : ATELIER DE THÉÂTRE POUR LES 7 9 ANS

A workshop for children ages 7 to 9 designed to create a fun environment where children are encouraged to experiment with theatrical techniques and improvise.

L’événement ATELIER DE THÉÂTRE POUR LES 7 9 ANS Nébian a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS