PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian
PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian lundi 20 avril 2026.
Nébian
PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR
2 rue du Professeur Calmette Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20 2026-05-11 2026-06-08
Échangez sur votre dernière lecture roman, BD… et/ou sur vos envies littéraires !
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Le lundi 8 juin, lecture commune du livre Nymphéas Noirs de Michel Bussi, et repas partagé après la rencontre.
Public ado adulte
Gratuit, sur inscription
À noter covoiturage à partir d’Octon (départ à 17h45) .
2 rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
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English :
Discuss your latest reading: novels, comics? and/or your literary desires!
L’événement PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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