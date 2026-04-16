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PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian

PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian lundi 20 avril 2026.

Adresse : 2 rue du Professeur Calmette

Ville : 34800 Nébian

Département : Hérault

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif :

Nébian

PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR

2 rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-20 2026-05-11 2026-06-08

Échangez sur votre dernière lecture roman, BD… et/ou sur vos envies littéraires !
Échangez sur votre dernière lecture roman, BD… et/ou sur vos envies littéraires !

Le lundi 8 juin, lecture commune du livre Nymphéas Noirs de Michel Bussi, et repas partagé après la rencontre.

Public ado adulte
Gratuit, sur inscription
À noter covoiturage à partir d’Octon (départ à 17h45)   .

2 rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63  bibliotheque@nebian.fr

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English :

Discuss your latest reading: novels, comics? and/or your literary desires!

L’événement PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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