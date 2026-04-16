Nébian

PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR

2 rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20 2026-05-11 2026-06-08

Échangez sur votre dernière lecture roman, BD… et/ou sur vos envies littéraires !

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Le lundi 8 juin, lecture commune du livre Nymphéas Noirs de Michel Bussi, et repas partagé après la rencontre.

Public ado adulte

Gratuit, sur inscription

À noter covoiturage à partir d’Octon (départ à 17h45) .

2 rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

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English :

Discuss your latest reading: novels, comics? and/or your literary desires!

L’événement PARTAGEZ VOS COUPS DE CŒUR Nébian a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT DU CLERMONTAIS