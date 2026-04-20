Informations pratiques

Nébian

ATELIER CRÉATIF ATTRAPE-RÊVE

2 rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Après la découverte d’une histoire, fabriquez un attrape-rêve que vous accrocherez au-dessus du lit, pour attraper les cauchemars et laisser passer seulement les beaux rêves.

Dès 6 ans

Gratuit sur inscription

Après la découverte d’une histoire, fabriquez un attrape-rêve que vous accrocherez au-dessus du lit, pour attraper les cauchemars et laisser passer seulement les beaux rêves.

Dès 6 ans

Gratuit sur inscription .

2 rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

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English : ATELIER CRÉATIF ATTRAPE-RÊVE

After discovering a story, make a dreamcatcher to hang above your bed, to catch nightmares and let only the beautiful dreams through.

Ages 6 and up

Free with registration

L’événement ATELIER CRÉATIF ATTRAPE-RÊVE Nébian a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS