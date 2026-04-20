ATELIER CRÉATIF ATTRAPE-RÊVE Nébian
mercredi 23 septembre 2026 · Nébian
Informations pratiques
Nébian
ATELIER CRÉATIF ATTRAPE-RÊVE
2 rue du Professeur Calmette Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Après la découverte d’une histoire, fabriquez un attrape-rêve que vous accrocherez au-dessus du lit, pour attraper les cauchemars et laisser passer seulement les beaux rêves.
Dès 6 ans
Gratuit sur inscription
Après la découverte d’une histoire, fabriquez un attrape-rêve que vous accrocherez au-dessus du lit, pour attraper les cauchemars et laisser passer seulement les beaux rêves.
Dès 6 ans
Gratuit sur inscription .
2 rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
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English : ATELIER CRÉATIF ATTRAPE-RÊVE
After discovering a story, make a dreamcatcher to hang above your bed, to catch nightmares and let only the beautiful dreams through.
Ages 6 and up
Free with registration
L’événement ATELIER CRÉATIF ATTRAPE-RÊVE Nébian a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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