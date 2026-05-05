100km à pied de Steenwerck, Ville de Steenwerck, Steenwerck

100km à pied de Steenwerck 13 et 14 mai Ville de Steenwerck Nord

Âge requis : 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00

Cette course est destinée à tous : marcheurs et coureurs ! C’est d’ailleurs la course idéale pour les marcheurs souhaitant se lancer sur une telle distance. Les 24h disponibles ainsi que l’encouragement des nombreux bénévoles vous permettront de réaliser ce défi dans les meilleures conditions.

Ville de Steenwerck Grand’Place, 59181, Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://100kmsteenwerck.fr/courses/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@100kmsteenwerck.fr »}]

La 46ème édition des 100km à pied de Steenwerck se déroulera le 13 et 14 mai et rassemblera plus de 1500 coureurs : elle sera le support des championnats nationaux de France et de Belgique.

100km à pied de Steenwerck