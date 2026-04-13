Histoires d’un soir, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Histoires d’un soir Vendredi 5 juin, 20h30 Musée de la vie rurale Nord

Entrée libre / auberge espagnole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Chaque premier vendredi du mois, le musée de la vie rurale accueille 4 ou 5 conteurs au sein de son estaminet !

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.foyersruraux5962.fr »}]

Scène ouverte pour conteurs amateurs et professionnels scène ouverte