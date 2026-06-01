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Toc toc qui lit là ?, Ville de Steenwerck, Steenwerck

Toc toc qui lit là ?, Ville de Steenwerck, Steenwerck

Toc toc qui lit là ?, Ville de Steenwerck, Steenwerck mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Ville de Steenwerck

Adresse : Grand'Place, 59181, Steenwerck

Ville : 59181 Steenwerck

Département : Nord

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : inscription obligatoire

Toc toc qui lit là ? Mercredi 24 juin, 10h00 Ville de Steenwerck Nord

inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00

Les professionnelles du service PMI de Bailleul/Merville vous accueillent avec votre enfant (âgé de 0 à 3 ans) à bord du Bus des 1000 premiers jours pour un atelier lecture de comptines. Un agréable moment de partage et d’échanges lors de la découverte de livres adaptés aux tout-petits autour d’un tapis ludique.
Venez explorer les talents de votre enfant qui pourraient vous étonner !
 Mercredi 24 juin de 10h à 11h30 à Steenwerck (Parking de la mairie)
Nombre de places limité – Inscription obligatoire  
1 place = 1 enfant + 1 accompagnant

Ville de Steenwerck Grand’Place, 59181, Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-toc-toc-qui-lit-la-steenwerck-2406 »}]
Le service PMI du Département du Nord organise un atelier lecture « Toc, Toc qui lit là ? » à bord du Bus des 1000 premiers jours.

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