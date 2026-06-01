Toc toc qui lit là ?, Ville de Steenwerck, Steenwerck

Toc toc qui lit là ? Mercredi 24 juin, 10h00 Ville de Steenwerck Nord

inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T11:30:00+02:00

Les professionnelles du service PMI de Bailleul/Merville vous accueillent avec votre enfant (âgé de 0 à 3 ans) à bord du Bus des 1000 premiers jours pour un atelier lecture de comptines. Un agréable moment de partage et d’échanges lors de la découverte de livres adaptés aux tout-petits autour d’un tapis ludique.

Venez explorer les talents de votre enfant qui pourraient vous étonner !

Mercredi 24 juin de 10h à 11h30 à Steenwerck (Parking de la mairie)

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

1 place = 1 enfant + 1 accompagnant

Ville de Steenwerck Grand’Place, 59181, Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-toc-toc-qui-lit-la-steenwerck-2406 »}]

Le service PMI du Département du Nord organise un atelier lecture « Toc, Toc qui lit là ? » à bord du Bus des 1000 premiers jours.