10e édition des Rencontres de la Petite Enfance Lecture kamishibaï Place Vignioboul Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer

10e édition des Rencontres de la Petite Enfance Lecture kamishibaï

Place Vignioboul Médiathèque de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-05-28 10:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Venez écouter une histoire sous forme de petit théâtre de papier japonais et lecture d’album Pop up.

Durée 30’ De 18 mois à 3 ans

10e édition des Rencontres de la Petite Enfance

Rendez-vous pour des temps d’échanges et d’animations !

Deux semaines d’animations sur le thème des équilibres dédiées aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents.

Pendant deux semaines, les communes de Piriac-sur-Mer, La Turballe, Mesquer et Saint-Molf, proposent de nombreuses animations gratuites au sein de leurs structures dédiées à la Petite Enfance.

Au programme

Des temps ludiques et chaleureux pour bouger, jouer, rêver et partager ensemble. Bougeothèque, kamishibaï, jeux d’éveil, danse portée ou encore atelier cirque inviteront petits et grands à vivre des moments de complicité et de découverte.

La quinzaine se clôturera par une grande fête familiale à Mesquer, le samedi 30 mai.

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Place Vignioboul Médiathèque de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 43 45 pej.mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement 10e édition des Rencontres de la Petite Enfance Lecture kamishibaï Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44