10e édition des Rencontres de la Petite Enfance Lecture kamishibaï Place Vignioboul Piriac-sur-Mer
10e édition des Rencontres de la Petite Enfance Lecture kamishibaï Place Vignioboul Piriac-sur-Mer jeudi 28 mai 2026.
Piriac-sur-Mer
10e édition des Rencontres de la Petite Enfance Lecture kamishibaï
Place Vignioboul Médiathèque de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-28 10:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Venez écouter une histoire sous forme de petit théâtre de papier japonais et lecture d’album Pop up.
Durée 30’ De 18 mois à 3 ans
10e édition des Rencontres de la Petite Enfance
Rendez-vous pour des temps d’échanges et d’animations !
Deux semaines d’animations sur le thème des équilibres dédiées aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents.
Pendant deux semaines, les communes de Piriac-sur-Mer, La Turballe, Mesquer et Saint-Molf, proposent de nombreuses animations gratuites au sein de leurs structures dédiées à la Petite Enfance.
Au programme
Des temps ludiques et chaleureux pour bouger, jouer, rêver et partager ensemble. Bougeothèque, kamishibaï, jeux d’éveil, danse portée ou encore atelier cirque inviteront petits et grands à vivre des moments de complicité et de découverte.
La quinzaine se clôturera par une grande fête familiale à Mesquer, le samedi 30 mai.
.
Place Vignioboul Médiathèque de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 43 45 pej.mairie@piriac-sur-mer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 10e édition des Rencontres de la Petite Enfance Lecture kamishibaï Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
À voir aussi à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Spectacle enfants Je veux une fée Route de Mesquer (face au stade) Piriac-sur-Mer 22 avril 2026
- Aquatrifit Saint Sébastien Piriac-sur-Mer 23 avril 2026
- Les secrets des chefs-d’œuvre Conférence Kandinsky, les secrets de l’abstraction Salle Méniscoul Piriac-sur-Mer 23 avril 2026
- Don de plants aux Piriacais Impasse de la Fontaine Gourlay Piriac-sur-Mer 25 avril 2026
- Tournoi de Palets Piriac-sur-Mer 25 avril 2026