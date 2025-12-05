Café Lecture Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer
Café Lecture Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer vendredi 9 janvier 2026.
Café Lecture
Place Henri Vignioboul Médiathèque Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 14:00:00
fin : 2026-01-09 14:00:00
Date(s) :
2026-01-09 2026-02-06
La Médiathèque vous ouvre ses portes, pour partager vos lectures, celles qui vous ont passionnés, surpris, interrogés ou fait voyager au travers des mots.
Tous les genres sont les bienvenus, du roman à la BD, récents ou anciens. Aucune obligation de présenter un livre. .
Place Henri Vignioboul Médiathèque Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr
English :
L’événement Café Lecture Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-05 par ADT44