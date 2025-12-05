Café Lecture Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer

Café Lecture

Place Henri Vignioboul Médiathèque Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 14:00:00

fin : 2026-01-09 14:00:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-02-06

La Médiathèque vous ouvre ses portes, pour partager vos lectures, celles qui vous ont passionnés, surpris, interrogés ou fait voyager au travers des mots.

Tous les genres sont les bienvenus, du roman à la BD, récents ou anciens. Aucune obligation de présenter un livre. .

Place Henri Vignioboul Médiathèque Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr

