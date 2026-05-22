Piriac-sur-Mer

SwimRun & Triathlon du Pays Blanc

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Samedi 13 à 13h swimRun du Pays Blanc (S 12.2km et M 19,5km)

Dimanche 14 à 10h format XS Individuel et relais. À 11h45 Avenir 6/9 ans. À 12h45 pupille Triathlon Séries 10/11 ans. À 16h format S individuel .

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 29 30 06 triathlon.cote.damour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SwimRun & Triathlon du Pays Blanc Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44