SwimRun & Triathlon du Pays Blanc Piriac-sur-Mer
SwimRun & Triathlon du Pays Blanc Piriac-sur-Mer samedi 13 juin 2026.
Piriac-sur-Mer
SwimRun & Triathlon du Pays Blanc
Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Samedi 13 à 13h swimRun du Pays Blanc (S 12.2km et M 19,5km)
Dimanche 14 à 10h format XS Individuel et relais. À 11h45 Avenir 6/9 ans. À 12h45 pupille Triathlon Séries 10/11 ans. À 16h format S individuel .
Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 29 30 06 triathlon.cote.damour@gmail.com
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English :
L’événement SwimRun & Triathlon du Pays Blanc Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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