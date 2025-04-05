Spectacle Mémoire de cutoir Théatre de verdure Piriac-sur-Mer
Spectacle Mémoire de cutoir Théatre de verdure Piriac-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
Piriac-sur-Mer
Spectacle Mémoire de cutoir
Théatre de verdure Place Vignioboul Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle organisé par les associations Piriac Loisirs, Rothress Comedie et Bateau ville de Piriac. .
Théatre de verdure Place Vignioboul Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 49 15 96 contact@piriacloisirs.fr
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L’événement Spectacle Mémoire de cutoir Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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