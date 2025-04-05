Spectacle Mémoire de cutoir Théatre de verdure Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer

Spectacle Mémoire de cutoir

Théatre de verdure Place Vignioboul Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle organisé par les associations Piriac Loisirs, Rothress Comedie et Bateau ville de Piriac. .

Théatre de verdure Place Vignioboul Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 49 15 96 contact@piriacloisirs.fr

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English :

L’événement Spectacle Mémoire de cutoir Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44