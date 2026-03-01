Repair Café au Malyga le Malyga Piriac-sur-Mer

Repair Café au Malyga

le Malyga 4 Rue Alphonse Daudet Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-10-22 20:00:00

2026-03-26 2026-04-23 2026-05-21 2026-06-25 2026-07-23 2026-08-20 2026-09-24 2026-10-22 2026-11-26 2026-12-24

Le Repair’café vous donne rendez-vous tous les 4e jeudis du mois, à la crêperie du Malyga.

L’occasion de donner une seconde vie à vos objets, d’apprendre à réparer mais aussi d’apporter son aide. .

le Malyga 4 Rue Alphonse Daudet Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 51 64

