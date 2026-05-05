Festival Jazz & Patrimoine Piriac-sur-Mer
Festival Jazz & Patrimoine Piriac-sur-Mer vendredi 26 juin 2026.
Piriac-sur-Mer
Festival Jazz & Patrimoine
Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Vivez la 11e édition du Concert Jazz & Patrimoine, mêlant styles musicaux et découverte du patrimoine architectural !
Un rendez-vous jazz incontournable !
Concert du quatuor Pretty Old Soul (20h30).
Le groupe Pretty Old Soul fait revivre l’âge d’or des crooners en insufflant une énergie nouvelle au jazz manouche et au swing. Inspiré par l’héritage de Frank Sinatra et Nat King Cole, le quartet revisite l’esthétique des années 50 avec une signature musicale résolument actuelle.
Place de l’église.
Prolongez votre week-end, à Batz-sur-Mer, le samedi 27 et au Croisic, le dimanche 28. .
Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
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English :
L’événement Festival Jazz & Patrimoine Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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