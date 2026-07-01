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AGENDA · Le Martinet

10e Fête des Solidarités, Le Martinet, Le Martinet

samedi 29 août 2026 · Le Martinet

10e Fête des Solidarités, Le Martinet, Le Martinet

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Le Martinet
Adresse
30960 Le Martinet
Ville
30960 Le Martinet
Département
Gard

10e Fête des Solidarités Samedi 29 août, 10h00 Le Martinet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T17:30:00+02:00

Le Martinet 30960 Le Martinet Le Martinet 30960 Gard Occitanie
Pendant toute la journée, venez déambuler à travers les différents stands proposés (exposition des 80 ans de l’association Femmes Solidaires, espace littérature, …).