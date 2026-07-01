AGENDA · Le Martinet
10e Fête des Solidarités, Le Martinet, Le Martinet
samedi 29 août 2026 · Le Martinet
Informations pratiques
10e Fête des Solidarités Samedi 29 août, 10h00 Le Martinet Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T17:30:00+02:00
Le Martinet 30960 Le Martinet Le Martinet 30960 Gard Occitanie
Pendant toute la journée, venez déambuler à travers les différents stands proposés (exposition des 80 ans de l’association Femmes Solidaires, espace littérature, …).