Duo Dimoné & Jean-Christophe Sirven, Temple, Générargues
Dimanche 15 février, 16h00 Temple Générargues, 30140 Générargues Proposé par l’association Renc’Arts en Cévennes.
16 - 20 février Lycée Jean-Baptiste Dumas Alès, 1 Place de Belgique, 30100 Alès 8 compagnies proposeront théâtre, danse, hip-hop, chant lyrique, musique, vidéo et arts plastiques aux élèves du lycée Jean-Baptiste Dumas.
16 février - 1 mars Alès Agglomération Alès, 30100, Alès L’occitan est à l’honneur !
Lundi 16 février, 18h00 Salle polyvalente de l’Affenadou Portes, Rue du 19 mars 1962, 30530 L’Affenadou Nous sommes témoins de la déprise agricole des vallées cévenoles et de l’avancée des forêts vers les habitations.
Mardi 17 février, 17h00 La Maison des Colibris Méjannes-lès-Alès, 305 Rue Antoine Emile, 30340 Méjannes-lès-Alès Discussion autour de l’allaitement maternel, avec une consultante en lactation IBCLC.
Mardi 17 février, 18h15 Le Sémaphore Nîmes, 25, rue Porte-de-France, Nîmes Évènement
17 et 18 février Le Cratère à la Prairie Alès, Stade Maurice Laurent Alès Ballet de l’Opéra de Tunis / Abou Lagraa
Mercredi 18 février, 09h30 La Maison des Colibris Méjannes-lès-Alès, 305 Rue Antoine Emile, 30340 Méjannes-lès-Alès Atelier pour parler de la qualité de l’air, des cosmétiques sûrs, de la sécurité alimentaire, ...
18 février et 18 mars Médiathèque de Salindres Salindres, 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Les enfants viennent écouter et partager des histoires.
Mercredi 18 février, 10h00 Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, Rue Olivier de Serres, 30270 Saint-Jean-du-Gard Avec Rachel.
18 février et 18 mars Biosphéra Cendras, 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Chaque 3ème mercredi du mois, l'équipe de Biosphera vous propose une visite guidée de l'exposition permanente, à la découverte de la relation entre l'être humain et la nature dans les Cévennes.
18 février et 15 avril Association Reseda Alès, 34 B avenue Jean Baptiste Dumas, 30100 Alès Proposé aux femmes et aux minorités de genre par l’association Boucan.
Jeudi 19 février, 14h00 Le Capitole Alès, Place de l'Hôtel de ville, 30100 Alès "Carmen" de Bizet.
Jeudi 19 février, 14h00 Les Terrasses du Bosquet Alès, Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Explorez le sol de votre jardin et découvrez son rôle crucial pour les plantes.
Jeudi 19 février, 18h00 Le Sémaphore Nîmes, 25, rue Porte-de-France, Nîmes Hors-zone
Jeudi 19 février, 19h00 Le Cratère à la Prairie Alès, Stade Maurice Laurent Alès AVEC LA CIE EDDI VAN TSUI
Jeudi 19 février, 20h00 Cineplanet Alès Alès, Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Projection du premier long-métrage de Valéry Carnoy, en présence du réalisateur et de Samuel Kircher
Jeudi 19 février, 20h30 Le Sémaphore Nîmes, 25, rue Porte-de-France, Nîmes Séance unique
20 février - 22 mars Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard, 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Exposition sensible et intergénérationnelle présentée par l'association Yog'Arte à découvrir gratuitement dans le parc de Maison Rouge.
20 et 21 février Urban Parc Alès, 17 rue Marcel Paul, 30100 Alès Dub in Circus c'est : un spectacle de cirque pour les yeux, un sound system Dub pour les oreilles et on mélange le tout dans un lieu atypique pour vous offrir une soirée aux multiples facettes !