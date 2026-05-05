Les Mercredis du Pôle » Goûter au Jardin » Mercredi 17 juin, 14h30 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Les Mercredis au jardin » Goûter au Jardin «

Mercredi 17 juin 2026 de 14h30 à 16h

Rejoignez-nous pour un moment convivial où nous planterons ensemble l’arbre de l’amitié. Après avoir mis en terre notre arbre, nous partagerons un goûter (sur inscription obligatoire).

Pour les participants des mercredis au jardin / Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30

GRATUIT

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]

Atelier au jardin atelier goûter