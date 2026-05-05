Les Mercredis du Pôle » Goûter au Jardin « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
Les Mercredis du Pôle » Goûter au Jardin « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès mercredi 17 juin 2026.
Les Mercredis du Pôle » Goûter au Jardin » Mercredi 17 juin, 14h30 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Les Mercredis au jardin » Goûter au Jardin «
Mercredi 17 juin 2026 de 14h30 à 16h
Rejoignez-nous pour un moment convivial où nous planterons ensemble l’arbre de l’amitié. Après avoir mis en terre notre arbre, nous partagerons un goûter (sur inscription obligatoire).
Pour les participants des mercredis au jardin / Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30
GRATUIT
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]
Atelier au jardin atelier goûter
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