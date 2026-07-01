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Sérénade des 1000 choristes, Place des Martyrs de la Résistance, Alès

lundi 27 juillet 2026 · Place des Martyrs de la Résistance · Alès

Sérénade des 1000 choristes, Place des Martyrs de la Résistance, Alès

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Lieu
Place des Martyrs de la Résistance
Adresse
Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Sérénade des 1000 choristes Lundi 27 juillet, 21h00 Place des Martyrs de la Résistance Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T21:00:00+02:00 – 2026-07-27T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-27T21:00:00+02:00 – 2026-07-27T21:30:00+02:00

Les 1 000 choristes viendront à la rencontre du public alésien pour offrir, en avant-première, quelques extraits des deux concerts dédiés aux répertoires croisés de Charles Aznavour et de Soprano.

Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Soirée dans le cadre du Festival des Fous Chantants.

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