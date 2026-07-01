La nuit des chanteurs de rue, Parc du Bosquet, Alès

Informations pratiques

La nuit des chanteurs de rue Samedi 25 juillet, 19h00 Parc du Bosquet Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T19:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:30:00+02:00

Le Fort Vauban se transforme, le temps d’une soirée, en un véritable terrain de jeu musical à ciel ouvert.

Dès 19h, le bas du Jardin du Bosquet s’anime avec l’ouverture du marché nocturne gourmand.

Pour lancer la soirée, un orchestre ambulant viendra rythmer les lieux de 19h à 21h, invitant le public à s’installer, partager un

verre, découvrir des spécialités locales et entrer dans l’ambiance en toute convivialité.

Puis la musique se déploie dans tout le site avec 12 spectacles (à vérifier le nombre) répartis entre jardins et bâtiments historiques.

Une déambulation libre, au fil des envies, entre concerts intimistes, découvertes artistiques et moments suspendus.

Flâner, écouter, savourer… puis se laisser guider d’un univers à l’autre : une soirée festive et vivante à partager sous les étoiles.

Parc du Bosquet 1 rue Dhombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Concerts, déambulation & marché gourmand