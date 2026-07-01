Petit train touristique, Point d’information touristique, Alès

Informations pratiques

Petit train touristique 6 juillet – 31 août Point d’information touristique Gard

Adultes : 5€ / personne ; Moins de 12 ans : 3€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T10:30:00+02:00 – 2026-07-06T11:15:00+02:00

Fin : 2026-08-31T17:30:00+02:00 – 2026-08-31T18:15:00+02:00

Une balade commentée pour découvrir les lieux emblématiques, les ruelles de caractère et l’histoire locale, en français ou en anglais.

Durée : 45 minutes

Du lundi au samedi au départ du square Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, place Gabriel-Péri à 10h30, 16h et 17h30.

Groupes, à partir de 10 personnes, sur réservation en juillet et août.

Point d’information touristique Rue Saint-Vincent, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 32 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cevennes-tourisme.fr »}]

Montez à bord du petit train touristique d’Alès et laissez-vous guider à travers la ville en toute tranquillité.