AGENDA · Alès
Loto, Club de L’Âge d’Or, Alès
vendredi 3 juillet 2026 · Club de L’Âge d’Or · Alès
Informations pratiques
Loto 3 – 31 juillet, les vendredis Club de L’Âge d’Or Gard
Voir sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:00:00+02:00
Club de L’Âge d’Or Place du Mas Bringer, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Par le Club de L’Âge d’Or. Loto Jeu
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