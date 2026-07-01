Loto, Club de L’Âge d’Or, Alès

Informations pratiques

Loto 3 – 31 juillet, les vendredis Club de L’Âge d’Or Gard

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:00:00+02:00

Club de L’Âge d’Or Place du Mas Bringer, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Par le Club de L’Âge d’Or. Loto Jeu