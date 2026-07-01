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Loto, Club de L’Âge d’Or, Alès

vendredi 3 juillet 2026 · Club de L’Âge d’Or · Alès

Loto, Club de L’Âge d’Or, Alès

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Club de L’Âge d’Or
Adresse
Place du Mas Bringer, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Voir sur place

Loto 3 – 31 juillet, les vendredis Club de L’Âge d’Or Gard

Voir sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:00:00+02:00

Club de L’Âge d’Or Place du Mas Bringer, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Par le Club de L’Âge d’Or. Loto Jeu

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