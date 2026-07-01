Escapade au cœur du Pays Basque, Centre-ville d’Alès, Alès

Informations pratiques

Escapade au cœur du Pays Basque Samedi 4 juillet, 10h00 Centre-ville d’Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Venez flâner dans la Grand Rue, la rue Jan Castagno, le bas de la rue de Beauteville et dans la rue de la République.

Centre-ville d’Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Les commerçants du Vieil Alès se mettent aux couleurs du Pays Basque !