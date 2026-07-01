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Escapade au cœur du Pays Basque, Centre-ville d’Alès, Alès

samedi 4 juillet 2026 · Centre-ville d'Alès · Alès

Escapade au cœur du Pays Basque, Centre-ville d’Alès, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Centre-ville d'Alès
Adresse
30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Escapade au cœur du Pays Basque Samedi 4 juillet, 10h00 Centre-ville d’Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Venez flâner dans la Grand Rue, la rue Jan Castagno, le bas de la rue de Beauteville et dans la rue de la République.

Centre-ville d’Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Les commerçants du Vieil Alès se mettent aux couleurs du Pays Basque !

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