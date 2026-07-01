La figue, une espèce fruitière généreuse et attachante, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Informations pratiques

La figue, une espèce fruitière généreuse et attachante 7 – 10 juillet Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T08:00:00+02:00 – 2026-07-07T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T08:00:00+02:00 – 2026-07-10T14:00:00+02:00

Découvrez les secrets de la figue, le fruit gourmand et chargé d’histoire, emblème de la Méditerranée ! Pendant 4 jours, le Centre national de Pomologie vous invite à explorer l’univers de la figue et du figuier, à travers une exposition riche en couleurs, en saveurs et en savoir-faire.

Au programme

Exposition immersive : plongez dans l’histoire et la diversité de la figue, avec une collection de fruits à observer et à découvrir.

Dégustation de produits à base de figue : confitures, tartes, fruits secs, … Laissez-vous tenter par les multiples facettes de ce fruit généreux !

Atelier « Apprendre à bouturer un figuier » : jeudi 9 juillet, de 10h à 12h (sur inscription). Repartez avec votre propre bouture et les conseils pour la cultiver.

Jeux et coloriages pour les enfants : un espace dédié pour que les petits explorent la figue en s’amusant !

Entrée libre – Tout public

Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.pomologie@ville-ales.fr »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Une expo autour du fruit emblématique de la Méditerranée. Figue Bouturage