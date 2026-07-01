UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Alès

Stage “théâtre et chant”, Espace André Chamson, Alès

lundi 6 juillet 2026 · Espace André Chamson · Alès

Stage “théâtre et chant”, Espace André Chamson, Alès

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Espace André Chamson
Adresse
2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Stage “théâtre et chant” 6 – 26 juillet Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T10:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 17 28 29 »}]
Proposé par “Scènes en Rythme et Mouvement”, pour les 6-10 ans.

À voir aussi à Alès (Gard)