AGENDA · Alès
Stage “théâtre et chant”, Espace André Chamson, Alès
lundi 6 juillet 2026 · Espace André Chamson · Alès
Informations pratiques
Stage “théâtre et chant” 6 – 26 juillet Espace André Chamson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T10:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00
Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 17 28 29 »}]
Proposé par “Scènes en Rythme et Mouvement”, pour les 6-10 ans.
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