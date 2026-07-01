Concert de Vincent Niclo, Jardins du Bosquet, Alès
jeudi 9 juillet 2026 · Jardins du Bosquet · Alès
Informations pratiques
Concert de Vincent Niclo Jeudi 9 juillet, 21h00 Jardins du Bosquet Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00
Il revisite les grands classiques de la chanson française et internationale, entre émotion et intensité, porté par les musiciens du Richard Gardet Orchestra pour une soirée élégante et vibrante sous le signe des plus belles mélodies.
©DR
Jardins du Bosquet 1 rue dHombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Avec plus de deux millions d’albums vendus, Vincent Niclo enflamme la scène avec sa voix puissante et chaleureuse.
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