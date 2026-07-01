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Concert de Vincent Niclo, Jardins du Bosquet, Alès

jeudi 9 juillet 2026 · Jardins du Bosquet · Alès

Concert de Vincent Niclo, Jardins du Bosquet, Alès

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Jardins du Bosquet
Adresse
1 rue dHombres Firmas, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert de Vincent Niclo Jeudi 9 juillet, 21h00 Jardins du Bosquet Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00

Il revisite les grands classiques de la chanson française et internationale, entre émotion et intensité, porté par les musiciens du Richard Gardet Orchestra pour une soirée élégante et vibrante sous le signe des plus belles mélodies.

©DR

Jardins du Bosquet 1 rue dHombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Avec plus de deux millions d’albums vendus, Vincent Niclo enflamme la scène avec sa voix puissante et chaleureuse.

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