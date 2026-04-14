Stage Petite Ourse, École municipale d’Astronomie, Alès

Stage Petite Ourse 13 juillet et 17 août École municipale d’Astronomie Gard

35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T14:00:00+02:00 – 2026-07-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-17T14:00:00+02:00 – 2026-08-17T17:00:00+02:00

Ce stage est en continue du 13 au 27 juillet de 14h à 17h (deuxiéme session : du 17 au 22 aout)

Pour décrocher la « Petite Ourse », l’astronome en herbe devra suivre un stage en groupe, encadré par des formateurs agréés. Lors de ce stage, où se mêleront observations du ciel et du Soleil et expériences, il pourra poser toutes ses questions. Il apprendra à utiliser une carte du ciel, des jumelles, une lunette astronomique ou un télescope, saura faire la différence entre les étoiles et les planètes et reconnaître les phases de la Lune. Un carnet de bord lui sera délivré au début de la formation pour suivre sa progression et, en fin de stage, le brevet et la carte « Petite Ourse » lui sera remis après l’évaluation faite avec son animateur.

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=42618673 »}]

Formation en Astronomie pour les 9-13 ans stage astronomie